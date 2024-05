RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 35,69 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,69 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 35,76 EUR. Bei 35,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 86.817 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 18,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit Abgaben von 15,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,68 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Das EPS lag bei 2,58 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2024 aus.

