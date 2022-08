RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 42,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 42,77 EUR. Bei 42,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 27.080 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 2,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,67 EUR ab. Abschläge von 44,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,69 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.08.2022. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8.298,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.792,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

