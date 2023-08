RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 38,92 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 38,92 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 39,02 EUR. Bei 38,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 180.413 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,95 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je Aktie aus.

