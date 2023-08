RWE Aktie News: RWE kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,75 EUR.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,75 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 38,76 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,66 EUR ab. Bei 38,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 22.692 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. 13,45 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR. Mit Abgaben von 6,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,73 EUR an.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent auf 9.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je RWE-Aktie.

