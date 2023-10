RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag stärker

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,27 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 34,27 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 34,36 EUR. Bei 34,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 97.013 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 21,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Freitagmittag nach