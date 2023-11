RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 38,37 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 38,37 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,46 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,20 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 150.090 Aktien.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 11,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,05 EUR an.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,28 EUR je Aktie.

