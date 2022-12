RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 41,38 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 41,26 EUR ein. Bei 41,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 511.480 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 5,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 27,24 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,77 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.11.2022 vor. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte RWE am 14.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,02 EUR je RWE-Aktie.

