RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag billiger

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 41,25 EUR nach. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 41,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 452.738 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 32,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 26,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,68 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.744,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.855,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,15 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie gibt nach: Räumung von Lützerath abgeschlossen - Kohleabbau ab März oder April möglich

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie dennoch mit Gewinnen: Proteste vor RWE-Zentrale - Polizei räumt letztes Gebäude in Lützerath

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE