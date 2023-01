RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die RWE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,61 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,11 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 972.039 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 5,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,68 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 10.744,00 EUR gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 21.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,15 EUR je RWE-Aktie.

RWE-Aktie gibt nach: Räumung von Lützerath abgeschlossen - Kohleabbau ab März oder April möglich

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie dennoch mit Gewinnen: Proteste vor RWE-Zentrale - Polizei räumt letztes Gebäude in Lützerath

