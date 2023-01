RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 41,46 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 41,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.176 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 27,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2020 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,68 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.744,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,15 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

