RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag stabil

Die RWE-Aktie zeigte sich um 09:06:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 39,13 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,19 EUR an. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 38,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.877 RWE-Aktien.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,33 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2020 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,91 EUR angegeben.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 121,30 Prozent gesteigert.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte RWE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

