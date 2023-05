RWE Aktie News: RWE am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel RWE 41,89 EUR

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 41,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 41,91 EUR. Bei 42,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.403 Stück gehandelt.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 21.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,04 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,09 EUR.

Am 11.05.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.409,00 EUR im Vergleich zu 8.002,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,58 EUR je RWE-Aktie.

