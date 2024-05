RWE Aktie News: RWE reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 35,44 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 35,44 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,55 EUR zu. Bei 35,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.668 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 19,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 15,12 Prozent Luft nach unten.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,59 EUR.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,70 EUR je Aktie.

