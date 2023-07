RWE Aktie News: RWE am Montagmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich RWE

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 39,45 EUR.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 39,85 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 39,21 EUR ein. Bei 39,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 236.988 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,43 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,79 EUR am 16.07.2022. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 10,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,50 EUR aus.

RWE veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.409,00 EUR im Vergleich zu 8.002,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

