RWE Aktie News: RWE am Vormittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 39,47 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die RWE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 39,47 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,49 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 39,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.066 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2022 bei 35,79 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 10,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,50 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.409,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.002,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von RWE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,88 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

