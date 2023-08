RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 38,75 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 38,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.612 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 43,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,45 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,97 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,73 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,63 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in RWE bedeutet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie dreht dennoch ins Minus: RWE investiert im ersten Halbjahr deutlich mehr - Zwei neue Windparks angekündigt