RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 38,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 38,52 EUR ab. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 38,52 EUR. Mit einem Wert von 38,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 353.181 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,73 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.409,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 8.298,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,63 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in RWE bedeutet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie dreht dennoch ins Minus: RWE investiert im ersten Halbjahr deutlich mehr - Zwei neue Windparks angekündigt