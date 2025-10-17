RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von RWE

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 41,15 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 41,15 EUR. Bei 41,08 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 41,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 98.373 Stück.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 41,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 1,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 32,54 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,78 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je RWE-Aktie.

