RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,44 EUR zu.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 38,44 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,46 EUR. Mit einem Wert von 38,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.252 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (31,55 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,05 EUR an.

Am 10.08.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5.476,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.744,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,31 EUR je Aktie belaufen.

