RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 28,24 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 28,24 EUR ab. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 28,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 729.879 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 1,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,81 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,90 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,99 EUR je RWE-Aktie belaufen.

