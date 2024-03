RWE Aktie News: RWE am Nachmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 30,81 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 30,81 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,72 EUR ab. Bei 30,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.262.836 RWE-Aktien.

Bei 43,03 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 30,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,11 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 50,05 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 49,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,78 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

