RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 32,38 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 32,38 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,40 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.207.100 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 32,89 Prozent wieder erreichen. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,77 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.744,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

