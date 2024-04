RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag gesucht

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 32,15 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 32,15 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,23 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 93.837 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,77 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

Die RWE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. RWE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

