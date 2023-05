RWE Aktie News: RWE gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktien in diesem Artikel RWE 41,04 EUR

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 41,21 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,21 EUR ab. Bei 42,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 527.537 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2022 bei 43,97 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 6,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 34,40 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

