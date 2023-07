RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag schwächer

Kurs der RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 38,97 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 38,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.958 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 12,80 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,05 EUR am 20.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,50 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,58 Prozent auf 9.409,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. RWE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 3,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

