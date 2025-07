RWE Aktie News: RWE am Mittag in Grün

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 36,44 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 36,44 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,52 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265.370 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 36,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 31,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,16 EUR im Jahr 2025 aus.

