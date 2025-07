RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 36,36 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 36,36 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,40 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.483 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 02.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 0,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,65 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,39 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

