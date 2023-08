RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 38,37 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,37 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 38,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 678.032 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 43,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 14,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 36,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.05.2023. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent auf 9.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 EUR je RWE-Aktie belaufen.

