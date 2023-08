RWE Aktie News: RWE gewinnt am Freitagvormittag an Boden

So bewegt sich RWE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 38,71 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 37.944 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,00 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2022 bei 36,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 6,51 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,73 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,39 Prozent auf 9.409,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,63 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie leichter: RWE will nur mit Subventionen in grüne Wasserstoff-Technologie investieren

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in RWE bedeutet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick