RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 33,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 33,64 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,59 EUR ab. Bei 33,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.634 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 22,76 Prozent niedriger. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,90 EUR an.

RWE veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber -0,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,83 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht mittags Verluste