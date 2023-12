RWE Aktie News: RWE am Mittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 41,08 EUR ab.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 41,08 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 40,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295.382 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,01 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 23,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,77 EUR an.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

