RWE Aktie News: RWE wird am Montagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 41,08 EUR nach.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 41,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 41,07 EUR. Bei 41,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 53.245 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 EUR am 06.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,20 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,77 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,34 EUR je Aktie.

