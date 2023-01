RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 41,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 41,35 EUR. Bei 41,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.659 RWE-Aktien.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 32,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,68 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von RWE.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,14 EUR je Aktie.

