RWE Aktie News: RWE zieht am Nachmittag an

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 37,26 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 37,26 EUR zu. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,52 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,00 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.140.784 Aktien.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 16,88 Prozent wieder erreichen. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 18,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 54,18 EUR.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

