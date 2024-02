RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 31,34 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 31,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 31,33 EUR. Bei 31,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 886.314 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. 37,30 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,994 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,91 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,66 EUR je Aktie belaufen.

