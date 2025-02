RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Aufschlag

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 28,81 EUR zu.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 28,81 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,01 EUR zu. Mit einem Wert von 28,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.253.060 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 26,17 Prozent zulegen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 3,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 41,81 EUR.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

