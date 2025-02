RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 28,47 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,47 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,01 EUR. Bei 28,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.843.074 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 21,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,49 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 EUR an.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,99 EUR je RWE-Aktie.



