RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 30,53 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 30,53 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 30,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.210.801 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.02.2024 bei 30,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,05 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.744,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.072,00 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. RWE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

