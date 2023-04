RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel RWE 41,00 EUR

1,64% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 40,77 EUR nach oben. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 506.143 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 7,28 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 34,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 18,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,59 EUR an.

Am 10.11.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.855,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Nordex-Aktie dennoch im Minus: Nordex ergattert Auftrag von RWE

RWE-Aktie positiv: RWE will an Abschaltung des Kernkraftwerkes Emsland am Samstag festhalten

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com