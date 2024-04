RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 32,23 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 32,23 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 32,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.253.397 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,51 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 6,67 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,77 EUR aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6.072,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 10.744,00 EUR umsetzen können.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

