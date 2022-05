RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 19.05.2022 09:22:00 Uhr bei 42,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 42,62 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 42,35 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.915 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,95 EUR an. Gewinne von 0,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 49,81 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,24 EUR aus.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 1,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Siemens Gamesa-Aktie steigt kräftig: Siemens Energy erwägt Komplett-Übernahme von Siemens Gamesa - Energiebranche in Wallung

RWE-Aktie fester: RWE begibt weitere "grüne Anleihe"

Gewinnsprung bei RWE

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE