RWE Aktie News: RWE legt am Mittag zu

Die Aktie notierte um 19.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 38,18 EUR zu. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,24 EUR aus. Bei 37,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 787.569 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 13,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,42 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte RWE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 2,08 EUR je Aktie belaufen.

