RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 39,27 EUR.

Das Papier von RWE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,27 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 39,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 640.531 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 36,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,50 EUR.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie leicht in Grün: RWE kommt bei JPMorgan auf 'Positive Catalyst Watch'

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe RWE-Investition eingebracht