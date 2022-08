RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 42,58 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 42,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 320.144 Stück.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 3,16 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2021 Kursverluste bis auf 29,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,69 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8.298,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.792,00 EUR umgesetzt.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Shell-Aktie im Minus: Shell verzichtet auf Gelder aus geplanter Gasumlage

RWE-Aktie dreht ins Plus: RWE von gestiegenen Energiepreisen beflügelt - Positive Analystenstimmen

Nordea-Aktie etwas leichter: JPMorgan hält Nordea für möglichen EURO STOXX 50-Kandidaten

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE