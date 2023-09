RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich RWE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 36,42 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 36,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.643 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 16,37 Prozent niedriger. Am 13.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,76 EUR. Abschläge von 1,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,77 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Freitagmittag

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes RWE-Investment eingefahren

Analysten sehen für RWE-Aktie Luft nach oben