RWE Aktie News: RWE steigt am Nachmittag

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 36,53 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 36,53 EUR. Bei 36,56 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 595.981 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,22 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 2,11 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.298,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

