RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Um 04:22 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 38,11 EUR ab. Die RWE-Aktie sank bis auf 36,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,79 EUR. Zuletzt wechselten 3.702.962 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Gewinne von 13,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,45 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,985 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 50,96 EUR.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.298,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.792,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Am 14.11.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

