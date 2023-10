Fokus auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE reagiert am Donnerstagmittag positiv

19.10.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 34,20 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 34,20 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 34,41 EUR zu. Bei 33,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 451.592 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 7,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 51,90 EUR. RWE veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 5.476,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 8.298,00 EUR umsetzen können. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte RWE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,87 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer

