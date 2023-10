RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 33,59 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 33,59 EUR ab. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 33,50 EUR. Bei 33,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 21.302 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,07 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 51,90 EUR.

Am 10.08.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

