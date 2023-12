RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag gefragt

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 40,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 40,72 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,97 EUR zu. Bei 40,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 555.134 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,52 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 53,77 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.744,00 EUR gelegen.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Abschläge

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer